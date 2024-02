Cruzeiro x América-MG: onde assistir ao jogo do Mineiro ao vivo

O Cruzeiro está invicto no campeonato. A Raposa é a líder do Grupo A, com três vitórias e um empate. A equipe marcou oito gols e sofreu apenas dois.

O América-MG está invicto no torneio. Mas o Coelho tem um saldo de gols maior: foram 14 gols marcados e apenas um sofrido.

As equipes já se enfrentaram em 268 oportunidades, com o Cruzeiro levando a melhor com 118 vitórias. O Coelho venceu 70 jogos e as equipes empataram em 80 oportunidades.

Cruzeiro x América-MG - 5ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Data e Hora: 15 de fevereiro às 20h (de Brasília)

Transmissão: SporTV e Premiere