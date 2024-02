Após deixar Grêmio, Suárez ainda sofre com lesão e joga pouco com Messi

O objetivo de reviver a parceria com Messi nunca foi segredo. Em seu anúncio pelo Inter Miami, a citação foi "nada melhor do que jogar com os amigos", evidenciando a relação de Suárez com o craque argentino, Jordi Alba e Busquets, também ex-colegas de Barcelona que estão no time dos EUA.

Mas um problema enfrentado no Rio Grande do Sul foi na bagagem do 'Pistolero': a artrose no joelho direito. O problema atormentou o uruguaio em Porto Alegre.

Por conta das dores, ele sofria na recuperação e vive o mesmo no Inter Miami. O técnico Tata Martino tem precisado poupar o jogador de esforços maiores em razão do quadro.

A participação nos jogos de pré-temporada da equipe é pequena. Suárez esteve em campo por 330 minutos, divididos em cinco jogos, ou seja, média de 66 minutos por partida. Junto a Messi, foram só quatro jogos, um total de 200 minutos.

O uruguaio esteve em campo nos amistosos contra a seleção de El Salvador, o FC Dallas, o Al-Hilal, o Al-Nassr e o Vissel Kobe, e ficou fora do encontro com a seleção de Hong Kong. Até agora marcou um gol. Foram três derrotas e dois empates com ele em campo.

O Inter Miami jogará mais um amistoso na próxima quinta-feira, dessa vez contra o Newell's Old Boys, da Argentina. Messi é torcedor declarado da equipe de Rosário.