Carpini turbinou seus meias em 2023; chegou a vez de James decolar no SPFC?

Thiago Carpini inicia sua trajetória como técnico do São Paulo com alguns desafios antes da estreia do clube no Campeonato Paulista, no sábado (20), e um dos impasses atende pelo nome de James Rodríguez. O histórico recente do novo comandante, no entanto, pode ajudar o meia.

James: chegou a hora?

O colombiano chegou ao Tricolor em julho com status de estrela, mas ainda não engrenou. Diferentemente do ídolo Lucas, que também foi contratado durante a temporada, ele não conseguiu ganhar uma vaga na equipe titular com Dorival Júnior.

James fez 14 jogos e marcou apenas um gol no ano passado — para piorar, desperdiçou dois pênaltis, sendo um deles na disputa contra a LDU, que gerou eliminação brasileira na Sul-Americana.