Corinthians é derrotado pelo Flamengo no Maracanã e pode entrar no Z4 do Brasileirão

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Argentino Juniors, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. Já o Flamengo terá pela frente o Bolívar, na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela Libertadores.

Flamengo manda no 1ºT

O Corinthians foi quem chegou com perigo primeiro no jogo. Logo aos quatro minutos Fagner cobrou escanteio, e Paulinho apareceu no primeiro pau para completar de cabeça, exigindo boa defesa de Rossi, no reflexo, para evitar o gol do Corinthians.

Daí em diante só deu Flamengo. No minuto seguinte, De La Cruz cruzou no segundo pau, e Léo Pereira, de cabeça, mandou no cantinho, tirando tinta da trave do goleiro Carlos Miguel. Pouco depois, o Corinthians falhou na saída de bola, Lorran fez a ultrapassagem e recebeu dentro da área, batendo rasteiro, mas o arqueiro do Corinthians estava bem posicionado para fazer a defesa. Na sequência, Ayrton Lucas ficou com a sobra após escanteio e bateu de longa distância, carimbando a trave.

Carlos Miguel foi o grande nome do Corinthians no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Everton Cebolinha também decidiu experimentar de fora da área, obrigando o goleiro do Timão a fazer outra ótima defesa.

Pedro abre o placar