'Pato não está descartado. Espero uma resposta dele', diz Dorival

O técnico Dorival Júnior deu detalhes da situação de Alexandre Pato no São Paulo. Com contrato até o fim do ano, o atacante não tem atuado com frequência, mas não está descartado, segundo o treinador, que cobra uma resposta do atleta.

Tenho um respeito muito grande pelo Alexandre. Falei algumas vezes com ele em relação ao que nós precisávamos para que eu pudesse vê-lo em campo e pudesse tê-lo em campo com uma confiança maior [...] O Pato não está descartado. Agora, eu espero uma resposta dele, primeiramente, para que depois eu possa tê-lo em definitivo dentro de campo, é apenas esta condição. Eu quero vê-lo atuando, mas eu preciso que ele me dê uma resposta um pouco mais contundente no dia a dia. Dorival Júnior, em entrevista ao canal do jornalista Nilson César no YouTube

Dorival Júnior também citou o fato de Alexandre Pato ter se recuperado recentemente de uma lesão grave no joelho durante a sua resposta.