Nobre, Mancha e Belluzzo: Leila manda recados em coletiva no Palmeiras

Nós já colocamos mais de R$ 1,2 bilhão no clube. Eu fiz isso porque sabíamos que conseguiríamos reerguer o Palmeiras. Não é tocando bumbo na porta do CT e no estádio que vou contratar jogadores. É com investimento, trabalho duro e transparente. [...] O torcedor organizado não se importa com o Palmeiras, querem saber deles. Se gostassem do Palmeiras, não iam vandalizar o muro do clube Leila Pereira

Luiz Gonzaga Belluzzo

Outro ex-presidente do Palmeiras foi alvo da dirigente: Luiz Gonzaga Belluzzo, que comandou o clube entre 2009 e 2011.

O economista optou por rescindir com a Samsung e fechar com a Fiat para ser a maior patrocinadora do Palmeiras na época.

O caso foi para a Justiça e acabou com condenação para o alviverde, que já acumula uma dívida que beira os R$ 50 milhões.