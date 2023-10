Neymar compartilha foto dormindo ao lado dos filhos

A menina nasceu na sexta-feira (7) e é fruto do relacionamento do atleta com a modelo Bruna Biancardi.

Neymar se apresentou hoje, em Cuiabá, para os dois jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas. A seleção brasileira enfrenta a Venezuela, na quinta-feira (12), na Arena Pantanal, e visita o Uruguai, na terça-feira (17).