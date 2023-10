Libertadores Feminina começa hoje com 16 equipes, altitude e prêmio maior

Em Bogotá, os times precisarão enfrentar uma altitude de 2.640 metros para jogar. O Corinthians joga no Metropolitano na primeira e segunda rodada, enquanto Palmeiras e Internacional, na terceira.

Classificação e jogos Libertadores feminina

Dos dezesseis participantes, doze podem ser campeões pela primeira vez.

A premiação da edição de 2023 será 50% maior do que a última: o campeão embolsará cerca de R$ 8,7 milhões (US$ 1,7 milhão). Cada equipe receberá R$ 247 mil (US$ 50 mil) por participar do torneio.

Palmeiras: Bia Zaneratto ergue troféu de campeão da Libertadores feminina Imagem: Hector Vivas/Getty Images

Edina Alves, Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua são as representantes do Brasil na arbitragem.

A Libertadores será transmitida em diferentes plataformas: Globo e Band (TV aberta); sportv e bandsports (TV fechada); canal GOAT (YouTube); Paramount+ (streaming), além dos portais Nosso Palestra (Palmeiras) e Meu Timão (Corinthians).