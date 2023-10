Com Marta e Cristiane, seleção é convocada para estreia de Arthur Elias

Será a estreia oficial de Arthur Elias no comando da seleção. O comandante ex-Corinthians realizou sua primeira convocação em setembro, mas a equipe ficou apenas em preparação na Granja Comary.

Além das presenças importantes de Marta e Cristiane, outra novidade fica pela convocação da atacante Gabi Nunes, do Levante, da Espanha. A lista de convocadas para a partida conta com 24 jogadoras.

10 das 24 atletas convocadas atuam no futebol brasileiro, sendo seis delas no Corinthians. O Santos é o segundo time nacional com mais representantes (duas), enquanto Palmeiras e Ferroviária completam a relação.

MARTA E CRISTIANE CONVOCADAS



O Arthur Elias, técnico da Seleção Feminina, convocou hoje as 24 jogadoras que vão representar o nosso Brasilzão nos amistosos contra o Canadá, nos dias 28 e 31 de outubro.



Se liga na lista completa! BORA, BRAZA 🇧🇷



Veja a convocação da seleção brasileira feminina:

Goleiras

Leticia Izidoro - Corinthians