Onde vai ser a Copa do Mundo de 2030? Veja os seis países-sede

A decisão foi tomada de forma unânime pelo Conselho da Fifa, estabelecendo a candidatura conjunta de Espanha, Portugal e Marrocos como a única opção para a Copa do Mundo de 2030.

Esse acordo foi alcançado tendo em mente que os países sul-americanos serão os anfitriões apenas dos jogos de abertura.

Os países anfitriões já estão classificados. Robert Harrison, presidente da Associação Paraguaia de Futebol, anunciou essas nações durante uma coletiva de imprensa promovida pela Conmebol.

O conceito por trás desta edição da Copa do Mundo é criar um evento "ambulante", onde os jogos de abertura serão sediados na Argentina, Paraguai e Uruguai, enquanto o restante da competição ocorrerá na Espanha, Portugal e Marrocos.

A Conmebol já demonstrou seu compromisso com o evento, anunciando a construção de um estádio próprio no Paraguai como parte de seus esforços para sediar a Copa do Mundo de 2030.