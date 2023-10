Joguei contra time tricampeão mundial do São Paulo e fui marcado por Lugano

Seria impreciso dizer que eu pendurei as chuteiras. Não. Na verdade, elas estavam guardadas no fundo do armário e, talvez por isso, quando fui buscá-las para o desafio de jogar contra o time tricampeão mundial do São Paulo, as encontrei com o solado aberto.

Todo o restante do uniforme foi cedido pela organização do evento 'Tributo à Terceira Estrela', que reuniu em Campos do Jordão (SP) grande parte do elenco que venceu o Liverpool (ING) em 2005 para dar ao Tricolor o terceiro título mundial.

Quando eu cheguei no local do jogo, Turibio Leite, o organizador, me perguntou se eu queria escolher algum número. Veja, existe um motivo para eu estar aqui escrevendo essa reportagem e não dentro das quatro linhas ganhando mais: eu não sou bom de bola.