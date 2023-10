Rafinha indicou 'fórmula' para gol do São Paulo contra o Corinthians; veja

O segundo gol de Calleri na vitória do São Paulo sobre o Corinthians, por 2 a 1, no último sábado (30), teve o dedo do lateral Rafinha.

O que aconteceu

Antes da partida, na conversa dos jogadores no vestiário, Rafinha avisou aos companheiros o que fazer quando chegassem à linha de fundo diante do Corinthians.