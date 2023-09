Luxemburgo deixa o Corinthians com aproveitamento pior que Lázaro e VP

Com 50% de aproveitamento, Luxa tem o terceiro pior desempenho dos técnicos efetivos que passaram pelo Corinthians nas últimas cinco temporadas. Os números de Luxemburgo o colocam à frente apenas de Sylvinho e de Tiago Nunes.

Seus últimos antecessores com tempo significativo no clube têm aproveitamento superior. Fernando Lázaro conquistou 54,9% dos pontos que disputou, enquanto Vítor Pereira teve números similares, com 54,49% . Cuca, que passou apenas dois jogos no comando do Corinthians, saiu do time com uma vitória e uma derrota.

O aproveitamento leva em conta resultados nos pênaltis. Por exemplo, a partida Estudiantes x Corinthians pela Copa Sul-Americana, na qual o Alvinegro perdeu por 1 a 0 no tempo normal mas avançou nos pênaltis, entra para a conta de vitórias de Vanderlei Luxemburgo. O mesmo método foi aplicado para os outros profissionais.

Técnicos interinos não foram levados em consideração. Os 7 jogos de Fernando Lázaro antes de ser efetivado, entre 2021 e 2022, não foram incluídos na contagem.

Aproveitamento dos técnicos do Corinthians nas últimas cinco temporadas

Vanderlei Luxemburgo (2023): 50% (38 jogos)

Cuca (2023): 50% (2j)

Fernando Lázaro (2023): 54,9% (17j)

Vítor Pereira (2022): 54,49% (63j)

Sylvinho (2021-2022): 48,06% (43j)

Vagner Mancini (2020-2021): 54,07% (45j)

Tiago Nunes (2020): 46,15% (26j)

Fábio Carille (2019): 55,55% (66j)