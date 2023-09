Carrasco em 2018, Benedetto reencontra Palmeiras como última opção no Boca

Sem sucesso, Boca recomprou o jogador. Benedetto não viveu grandes momentos no futebol francês e foi emprestado ao Elche (ESP), onde também não emplacou. O Boca decidiu recomprá-lo por cerca de 10 milhões de dólares em janeiro do ano passado.

Benedetto colecionou polêmicas desde sua volta e desgastou sua relação com a torcida. Em junho do ano passado, ele foi afastado pelo então técnico Sebastián Battaglia por faltar em um treinamento.

Vilão contra o Corinthians. Em julho, o Boca enfrentou o Alvinegro pelas oitavas de final da Copa Libertadores, Benedetto jogou as duas partidas e perdeu um pênalti no tempo normal do jogo de volta e isolou seu chute na decisão por penalidades — sua equipe foi eliminada da competição. Ele foi muito criticado pela imprensa argentina e a torcida do Boca.

Soco em companheiro de time no mês seguinte. Outro episódio polêmico nesta volta de Benedetto ao Boca foram os socos na cara do zagueiro peruano Carlos Zambrano. O atacante agrediu o colega de time no vestiário da La Bombonera durante o intervalo de um jogo contra o Racing após uma discussão. Zambrano jogou o resto da partida com o rosto muito inchado.

Palmeiras e Boca se enfrentam nas próximas duas quintas-feiras. Primeiro em La Bombonera, dia 28, e depois no Allianz Parque, dia 5, sempre às 21h30.

