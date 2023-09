Vaias passam de Luxa para time e corintianos já não escondem impaciência

Cássio: "A torcida está no direito dela, paga ingresso, tem o direito de fazer. Ficamos muito felizes que nos 90 minutos a torcida apoiou, fez seu papel, como em todos os jogos. Importante que nossa torcida é diferente, que no decorrer do jogo está sempre ajudando, gritando, apoiando. Depois que o resultado não veio, [a torcida] deu sua opinião, achou correto vaiar. Está no seu direito".

Fábio Santos: "Totalmente compreensível. Fizeram uma baita festa antes do jogo, eles sempre apoiam nos 90 minutos, Eu já rodei um pouco esse Brasil, a torcida do Corinthians é diferente. Durante os noventa minutos eles apoiam, mas vaiam após o jogo, se estiverem insatisfeitos com o rendimento. Estão no direito deles. É mais do que natural. A frustração deles também é nossa".

