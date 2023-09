Na quinta-feira (28), a ESPN transmite com exclusividade o confronto entre Boca Juniors e Palmeiras, pela Libertadores, também às 21h30. O canal contará com Paulo Andrade na narração, e comentários de Gian Oddi e Zinho.

No caso do confronto do Verdão, o SportsCenter Abre o Jogo terá 1h30 de duração. Alex Tseng apresenta a atração, com participação de Paulo Calçade, Mendel Bydlowski e Vinícius Nicoletti, esses dois últimos diretamente da Argentina acompanhando os dois times na transmissão também.

Mesmo sem transmitir o jogo entre Fluminense e Internacional, amanhã, duelo que pertence à TV Globo e ao Paramount+, a ESPN anunciou que terá ampla cobertura jornalística e profissionais presentes no Maracanã.