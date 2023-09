Quem são os 5 responsáveis por levar o São Paulo à final da Copa do Brasil

Rato voltaria a ser decisivo na semifinal contra o Corinthians. Já em outro momento da temporada, mais questionado do que no início do ano, o meia acertou mais um chutaço de fora da área para vencer Cássio e abrir o placar no Morumbi. O gol abriu caminho para a virada sobre o rival, resultado que carimbou o clube na final do torneio.

Rafael

Maior resposta para o gol do São Paulo desde a aposentadoria de Rogério Ceni, Rafael mostrou ao longo do torneio seu valor. Além da liderança, o goleiro foi o herói da classificação para as quartas de final após um apagão generalizado do Tricolor dentro do Morumbi contra o Sport — a equipe pernambucana havia perdido por 2 a 0 na Ilha do Retiro, mas fez 3 a 1 em São Paulo e levou a decisão para os pênaltis. Todos os tricolores acertaram as cobranças e contaram com Rafael pular no canto certo para defender a batida do atacante Luciano Juba.

Rafinha

Outro dos líderes do elenco são-paulino, o lateral fez algo que não está acostumado nesta edição do torneio: gol. O capitão acertou um chute forte de fora da área e contou com o desvio do zagueiro Luan para matar Weverton e garantir a vitória sobre o Palmeiras no jogo de ida no Morumbi.