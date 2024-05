Leverkusen arranca empate da Roma, segue invicto e será rival da Atalanta na final da Liga Europa

Packt die Koffer - Es geht nach DUUUUBLIN! ???#B04ASR 2:2 | #UEL | #Bayer04 | #aCROSSeurope pic.twitter.com/q4qFbvhDui

A Roma inaugurou o marcador aos 43 minutos da etapa inicial. Leandro Paredes aproveitou cobrança de pênalti e finalizou cruzado, de direita, para marcar o primeiro da partida.

O time visitante ampliou logo segunda etapa. Em outro pênalti, marcado aos 21 minutos, Paredes mudou o canto da cobrança e bateu rasteiro, fazendo a Roma sonhar com a classificação.

A reação do Bayer Leverkusen começou aos 37 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Kovar desviou após cobrança de escanteio e a bola bateu no peito do zagueiro Mancini, que marcou contra.