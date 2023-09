Palmeiras: Breno Lopes se abala com polêmica, é acolhido e vai se desculpar

O UOL apurou que Breno ficou muito abalado no vestiário após entender a dimensão de seu erro. Ele foi acolhido pelos demais jogadores do elenco e o técnico Abel Ferreira.

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

Weverton, Raphael Veiga e Abel Ferreira deram entrevistas após o jogo, e todos eles defenderam Breno Lopes após o episódio.

A reportagem também soube que Breno Lopes irá se desculpar com todos os torcedores ao longo do dia de hoje por meio de suas redes sociais.

O que causou 'explosão' de Breno Lopes?

Breno Lopes, do Palmeiras, comemora após marcar contra o Goiás Imagem: Marcello Zambrana/Agif

Breno Lopes foi alvo de muitas críticas dos torcedores do Palmeiras após o gol que perdeu contra o Corinthians, no começo do mês. O atacante recebeu livre, na frente de Cássio e finalizou em cima do goleiro — perdendo uma chance importantíssima nos minutos finais do jogo.