Weverton sai em defesa de Breno Lopes após comemoração polêmica

Predestinado: "Breno é rei de fazer gol nos acréscimos. Ele é predestinado a fazer esses gols".

O que aconteceu

Breno Lopes entrou no fim e decretou a vitória do Palmeiras sobre o Goiás, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. O tento decisivo saiu aos 52 minutos do segundo tempo.

O jogador levou as mãos às orelhas na comemoração diante da própria torcida. Ele foi contido por companheiros no gramado enquanto ouvia gritos da arquibancada cobrando respeito.