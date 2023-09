Palmeiras conta com atletas convocados por seleções para jogo contra Goiás

Jogo na sexta ajuda planejamento do Palmeiras. Todos os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas acontecem hoje, e como a partida contra o Goiás é só no final da semana, os atletas são aguardados para atuarem na partida.

Atletas serão reavaliados em reapresentação. Planejamento inicial do clube é ter Piquerez, Veiga e Ríos à disposição no treino de amanhã (13) à tarde. Já o capitão Gustavo Gómez deve voltar ao Brasil no mesmo dia, mas no período da noite.

Palmeiras joga na sexta, e seca o Botafogo no sábado. Enquanto o Palmeiras joga em casa contra um clube que briga na parte de baixo da tabela, o líder isolado do Brasileirão enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV. Com uma vitória alviverde e um tropeço do time carioca, a vantagem na liderença da competição pode cair para 7 pontos.

Quando jogam os convocados?

Piquerez deve ser titular da equipe: Equador x Uruguai, hoje, 18h (de Brasília), no estádio Casa Blanca, em Quito.

Gustavo Gómez deve ser titular da equipe: Venezuela x Paraguai, hoje, 19h (de Brasília), no estádio Monumental de Maturín, em Maturín.