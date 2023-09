Endrick diz já imaginar Real Madrid, mas que foco é no Palmeiras

Revelando cautela com a pressão das redes sociais e com um estilo de vida mais 'caseiro', o camisa 9 do Verdão garantiu que evitar sujar a própria imagem é uma tarefa que não se mostra árdua.

"Fui vendido para o Real Madrid, estou jogando no maior clube do Brasil e da América do Sul. Tem tudo para um garoto se perder. Mas fico na minha. Poderia ter chutado o balde com pessoas que falam comigo, mas estou na minha. Só agradeço a Deus pelo tempo de vida que tenho aqui", disse.

Endrick revelou que planeja encarar a pressão da mídia espanhola com a mesma calma. Quando perguntado sobre pretensões de disputar a Copa do Mundo de 2026, o atacante de 17 anos mostrou, novamente, não meter os pés pelas mãos.

"Tudo no tempo de Deus. Assim como o Abel [Ferreira] esperou o momento certo e a hora certa para me colocar, sempre fala isso. Penso no presente, nas Olimpíadas", garantiu.

