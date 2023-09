Ex-alvo do Palmeiras, Pereyra fala após fechar com a Udinese: "Escolhi a felicidade"

Pereyra também garantiu que o fator financeiro não foi preponderante para sua escolha. Além de Palmeiras e Botafogo, o jogador de 32 anos chegou a ser alvo do Santos.

"Dinheiro nunca foi um problema, fiz uma escolha pela felicidade. Consegui o que queria, que era voltar para a Udinese", completou.

Pereyra passou a atrair o interesse do Palmeiras a partir do momento em que o Verdão teve que recorrer ao contexto do mercado. A intenção era buscar um jogador livre e tentar reforçar o elenco após a lesão de Dudu.

Com 200 jogos pela Udinese em duas passagens diferentes, Pereyra assinou contrato válido até junho de 2024 com a equipe do Campeonato Italiano.