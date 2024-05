Santos perdeu para a falta de fair play...

É que João Paulo sentiu uma contusão ao sair jogando e caiu, mas Renato Marques se aproveitou e tocou para o gol.

Depois da revisão, o tento foi confirmado.

Willian Bigode deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, em arremate cruzado.

Mas Juninho recolocou o coelho em vantagem, na etapa final.

Até o próprio Juninho, jogador do América entrevistado ao término do primeiro tempo, pediu desculpas pelo lance do primeiro gol mineiro...

Uma pena que o América, que poderia vencer sem este lance, tenha conseguido derrotar o Santos desta forma.