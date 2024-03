Garimpo devasta quatro campos de futebol por dia em terras indígenas

Em 2023, o garimpo devastou 1.410 hectares, o equivalente a quatro campos de futebol por dia, nas Terras Indígenas dos povos Kayapó, Munduruku e Yanomami, de acordo com levantamento do Greenpeace Brasil divulgado ontem (11).

Todo garimpo em território indígena é ilegal no Brasil, já que a mineração nesses territórios é proibida por lei.

As terras Kayapó, Munduruku e Yanomami são as mais afetadas pela expansão garimpeira, concentrando 95% da mineração ilegal em Terras Indígenas, conforme estudo do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).