'São como vampiros': da tromba ao cocô, por que inseto bonitinho alerta os EUA

A indústria vinícola da Califórnia, estado com vinhedos renomados, gera US$ 170,5 bilhões (R$ 861 bilhões) para a economia dos Estados Unidos e emprega 1,1 milhão de pessoas, segundo o Wine Institute, seu órgão representativo.

Em junho, o Departamento de Agricultura americano divulgou uma estratégia de cinco anos para estudar e combater essa mosca-lanterna.

"Não conseguimos entender" o seu comportamento, diz Matthew Travis, que lidera o combate ao inseto no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. "É um verdadeiro desafio para nós", completou.

"Há muitas coisas que não sabemos, sobretudo acerca das mudanças populacionais de um ano para o outro e de sua distribuição", ressaltou, adicionando que fizeram visitas de estudo à Ásia, "mas nunca viram os grandes fenômenos" que ocorrem nos Estados Unidos, o que dificulta estimar as consequências econômicas a longo prazo.

Enquanto isso, americanos organizam patrulhas para matar os insetos. No condado de Westchester, perto de Nova York, cães farejadores detectam ovos e aspiradores poderosos são usados. Alguns envenenam a seiva da árvore-do-céu, uma espécie invasora também nativa da Ásia, muito apreciada pela lycorma, que não tem nenhum predador real no continente americano.

