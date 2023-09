Ação civil, multa: o que acontece quando é o pedestre que causa o acidente?

O atropelamento do ator Kayky Brito, no dia 2 de setembro, em uma avenida do Rio de Janeiro, trouxe a discussão sobre os perigos no trânsito e, ainda, sobre as responsabilidades de motoristas e pedestres - nem sempre a culpa por um acidente é de quem está ao volante e quem está a pé também pode ser responsabilizado pelo ocorrido.

Kayky sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca. Imagens de câmeras de segurança de um quiosque mostram o momento do acidente. O ator parece atravessando a via correndo, momento em que foi atingido por um veículo de transporte por aplicativo.

O conselheiro do Cetran-SP, Marco Fabrício Vieira, que também é membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran, explica que de modo geral, por ser a figura mais vulnerável no trânsito, o pedestre tem prioridade sobre todos os veículos não motorizados e motorizados.