Pedras, hérnia, desgaste: 10 causas de dor na virilha e como tratá-las

3. Distensão

A distensão pode ocorrer no tendão ou na junção músculo-tendínea, uma área próxima à articulação onde o tendão se une ao músculo. Se ocorrer nas fibras musculares vermelhas, localizadas no meio do músculo, é classificada como estiramento. Na virilha, esses problemas representam até 6% de todas as lesões esportivas e 10% de todas as visitas a centros médicos no planeta.

Como cuidar? Por enquanto, o paciente deve dar uma pausa nos exercícios para evitar que as lesões piorem e deve evitar movimentos de rotação e flexão do quadril. Além disso, a musculatura do quadril deve ser trabalhada, não apenas para aliviar a dor na virilha, mas também para melhorar a amplitude dos movimentos. Além de repouso e fortalecimento muscular, a fisioterapia pode ser necessária, incluindo o uso de anti-inflamatórios.

4. Desgaste no quadril

Imagem: iStock

O desgaste no quadril é o resultado de uma lesão no labrum e do chamado impacto femoroacetabular, que é o atrito entre o fêmur e o acetábulo, a superfície articular do quadril, devido a algum tipo de crescimento ósseo não tratado. O processo de degeneração (artrose) da articulação do quadril causa dor na virilha de forma crônica, evoluindo para rigidez na movimentação, estalos e deformidades.