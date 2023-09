Tenho dificuldade em lidar com redes sociais. Elas me geram ansiedade. No momento, estou ativa por causa da divulgação do filme "Eu", disponível na plataforma Aquarius. Mas, findo esse período, vou dar um tempo.

Essa questão das redes sociais me acompanha há tempos, todos os projetos da minha produtora são voltados à saúde mental. Fiz um curta nos Estados Unidos sobre detox digital. Quando se cresce da maneira como cresci, sob os holofotes, com expectativas depositadas sobre si, é fácil perder-se da própria essência. As redes sociais têm inúmeras vantagens, mas há nelas muita ilusão, imagens falsas, um glamour que não existe na vida real.

Meu cotidiano é simples. Vivo em um rancho, no meio da natureza. Passo o dia descalça, cuidando das plantas e dos cachorros que resgatei da rua. Se não tenho compromisso, passo semana sem fazer as unhas. A vaidade já me consumiu — agora, não mais. Não me levo mais tão a sério, não tento provar minhas conquistas, ou que estou certa.

A natureza me ensina muito sobre simplicidade. Gosto de observar o movimento do vento, as árvores dando frutos, os ninhos, os bichos que se alimentam de outros bichos, as cores das estações. A natureza é de uma engenharia perfeita. Se meu corpo faz parte da natureza, ele também vai funcionar perfeitamente.