Sem ginástica: calma e posições certas garantem transa no banho perfeita

Grudadinhos

Serve para qualquer formato de casal. Os dois ficam de frente um para o outro e, depois, um deles deve levantar uma das pernas, contornando o quadril da outra pessoa, que deve segurá-la.

Lagartixa

Quem for penetrar deve ficar por trás, enquanto a outra pessoa pode se apoiar na parede ou no box para ter mais segurança. Casais com estaturas muito diferentes tendem a encontrar um pouco de dificuldade em realizá-la.

Colinho

Casais com diferença de altura se beneficiam. Quem for penetrar deve se sentar no chão, na banheira ou em uma cadeira que possa ser molhada. Com a proposta de "dar colo", a outra pessoa deve se sentar, de frente para o par.