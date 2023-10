CNJ afasta desembargador do RS denunciado por ameaçar ex-esposa

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) afastou o desembargador Carlos Roberto Lofego Caníbal, do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), para apurar possíveis atos de violência psicológica e moral contra a ex-esposa. Ele foi denunciado pelo caso em maio de 2022 pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

O que aconteceu

Carlos Caníbal irá responder a um processo administrativo disciplinar após os magistrados considerarem a denúncia "gravíssima". Os fatos apurados pela PGR, que suscitaram a denúncia, ocorreram entre agosto de 2018 e julho de 2019.