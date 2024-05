Segredos de rainha: Elizabeth 2ª tinha truque curioso para a saia não voar

A rainha Elizabeth 2ª morreu em 2022. Mas seus segredos sempre movimentam as redes sociais. Um deles faz referência aos cuidados que precisava ter com as saias e vestidos. Para evitar que os súditos consigam dar uma olhadinha na calcinha real, a monarca do Reino Unido tinha um truque.

As saias da bisavó do príncipe George recebiam uma costura especial. Quem disse foi o ex-alfaiate pessoal da rainha, Stewart Parvin.

O profissional revelou ao jornal britânico "Daily Mail" que costumava alinhavar as barras com pesos para cortina em chumbo, da loja de departamentos Peter Jones, no centro de Londres.