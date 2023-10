Não podemos atacar pessoas por suas ideias

Nas últimas semanas e com intensificação nos últimos dias, temos sofrido uma avalanche de ataques por sermos judeus, por sermos de esquerda, por defendermos uma solução justa e negociada entre israelenses e palestinos, e Natalia também por ser mulher. Esses ataques parecem se dirigir não apenas ao que dizemos ou fazemos, mas principalmente ao que somos. São ataques que apagam as distinções que tentamos demarcar com as palavras e manifestam-se como violência em estado bruto, com estratégias de humilhação e ameaças vindas de todos os lados, o que nos lança em um desafio de compreensão, além de um esforço para manutenção de nossa integridade física e emocional. Este texto é uma tentativa desse esforço duplo de pensar e resistir dignamente.

Desde que Israel foi sequestrado simbolicamente pela extrema-direita, quase tudo o que se diz acerca do país corre o risco de ser deturpado, recortado e descontextualizado para ser lido sem nuances em causa própria por cada um dos lados. Cada um desses lados, munido de suas certezas, tem se mostrado diversas vezes incapaz de escuta, diálogo e respeito no debate acerca do horror, como se a única solução fosse a aniquilação do outro em suas ideias e até fisicamente, segundo pregam os ataques que sofremos.

Não estamos, com isso, afirmando que há uma simetria na guerra atual, que entendemos como a culminação de uma violência crônica de Israel contra os palestinos no Oriente Médio. Repudiamos os ataques israelenses ao território de Gaza, repudiamos veementemente cada um dos assassinatos brutais cometidos por eles, repudiamos a restrição de direitos que os palestinos sofrem há quase duas décadas na Cisjordânia e acreditamos que a melhor saída para a situação que temos hoje seria a desocupação e desmilitarização desses territórios, começando com um cessar-fogo imediato, por que temos clamado.