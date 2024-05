Nintendo anunciará sucessor de console Switch até fim de março de 2025

Por Sam Nussey

TÓQUIO (Reuters) - A Nintendo disse nesta terça-feira que planeja fazer um anúncio sobre o sucessor de seu console de videogames Switch durante o ano fiscal que termina em março de 2025.

A Nintendo estendeu o ciclo de vida do Switch com títulos de sucesso como "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom". A empresa disse que espera vender 13,5 milhões de unidades do Switch no atual ano fiscal. No ano passado, a Nintendo vendeu 15,7 milhões de unidades do console, lançado em março de 2017.