Presidente do TikTok espera vencer restrições dos EUA: "Não vamos a lugar nenhum"

“Os fatos e a Constituição (dos EUA) estão no nosso lado e esperamos prevalecer novamente”, afirmou.

A sanção da lei por Biden marca como prazo 19 de janeiro para a venda - um dia antes de seu mandato terminar, mas o prazo pode ser ampliado por três meses se o governo dos EUA entender que a ByteDance está progredindo nos esforços.

Biden enfrentará Donald Trump na eleição presidencial de novembro.

Em 2020, a tentativa de Trump de proibir o TikTok e o WeChat, controlado pela chinesa Tencent, nos EUA foi bloqueada por tribunais do país.

Chew acrescentou: “Não se deixem enganar: isso é uma proibição ao TikTok”. Ele enfatizou que o TikTok continuará operando, enquanto a empresa contesta as restrições.

Impulsionado por alegações de parlamentares dos EUA de que a China poderia acessar dados de norte-americanos ou vigiá-los com o aplicativo, o projeto de lei foi aprovado no final da terça-feira por uma ampla maioria no Senado. A Câmara já havia aprovado o texto no sábado.