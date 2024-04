Spotify tem lucro maior, mas gasto reduzido com marketing afeta número de usuários

Por Supantha Mukherjee

ESTOCOLMO (Reuters) - O Spotify teve lucro bruto trimestral superior a 1 bilhão de euros pela primeira vez após ter controlado gastos com marketing, embora isso tenha feito com que o gigante do streaming de música não atingisse previsão de usuários ativos mensais.

A empresa sueca vem aumentando sua base de usuários há anos, oferecendo promoções e investindo em podcasts e audiolivros. Mas, desde o ano passado, a companhia começou a cortar custos, inclusive por meio de demissões em massa e de seu orçamento de marketing, para aumentar as margens e os lucros.