TSMC espera salto de vendas no 2º tri com demanda "insaciável" por IA

"Olhando para 2024, a macroeconomia e as incertezas geopolíticas persistem, o que poderia afetar ainda mais a confiança do consumidor e a demanda do mercado final", disse a TSMC em um comunicado.

Nesta quinta-feira, a TSMC divulgou um aumento de 9% no lucro líquido do primeiro trimestre, que superou as expectativas do mercado, impulsionado pela forte demanda por chips avançados.

A TSMC viu o lucro líquido aumentar para 225,5 bilhões de dólares taiuaneses (6,98 bilhões de dólares), em comparação com 206,9 bilhões de dólares taiuaneses no ano anterior. O lucro superou a estimativa da LSEG SmartEstimate de 218,1 bilhões de dólares taiuaneses.

A TSMC, a empresa listada mais valiosa da Ásia, disse que a receita do primeiro trimestre aumentou 13% em relação ao ano anterior, para 18,87 bilhões de dólares, melhor do que a previsão anterior da empresa de 18 bilhões a 18,8 bilhões de dólares.