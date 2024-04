Huawei prepara lançamento de novo smartphone com expectativa de modelo de ponta

PEQUIM (Reuters) - A gigante chinesa de tecnologia Huawei começou a permitir que os clientes registrem seu interesse em um próximo modelo de smartphone que ainda não foi descrito, alimentando a expectativa de que a versão mais recente de seus telefones da série P de alta qualidade esteja a caminho.

A empresa voltou ao mercado de smartphones premium no ano passado com sua série Mate 60, um lançamento comemorado pela mídia estatal como um triunfo sobre as sanções impostas pelos EUA à empresa. O lançamento também foi responsabilizado por um declínio acentuado nas vendas do iPhone da Apple na China.

Nos últimos meses, cresceu a especulação de que a Huawei lançará em breve o P70, que, assim como o Mate 60, deverá conter um avançado chip fabricado na China.