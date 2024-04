Jack Ma, do Alibaba, volta à cena com memorando a funcionários

A publicação do texto em um fórum interno da empresa ocorre um ano depois que o Alibaba anunciou sua decisão de se dividir em seis unidades – a maior mudança em seus 25 anos de história.

Desde então, a empresa passou por um período tumultuado, colocando um novo presidente-executivo, anunciando e depois abandonando as listagens de suas unidades de nuvem e logística.

Ao mesmo tempo, perdeu terreno no comércio eletrônico para rivais de baixo custo, como a PDD Holdings e Douyin, que pertence à ByteDance.

No post, que tinha aproximadamente uma página, Ma elogiou a liderança do CEO Eddie Wu e do presidente Joe Tsai. Também disse que a cisão em seis divisões ajudou a agilizar a tomada de decisões, tornando o Alibaba mais ágil e focado no cliente.

Ele acrescentou que o Alibaba cometeu muitos erros no passado.

"Devemos não apenas ter a coragem de admitir e corrigir os problemas de ontem em tempo hábil, mas também de fazer reformas para o futuro", afirmou, segundo uma cópia do texto vista pela Reuters e verificada por uma fonte que o viu na intranet do Alibaba.