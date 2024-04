Google quer impedir Texas de interrogar CEO e cofundador em processo

A solicitação de terça-feira também pedia ao juiz distrital dos EUA, Sean Jordan, que impedisse o Texas de interrogar o presidente-executivo do YouTube, Neal Mohan, que foi interrogado anteriormente como parte de uma investigação do Estado e do Departamento de Justiça dos EUA, que processaram o Google em um processo relacionado no ano passado no tribunal federal da Virgínia.

As companhias muitas vezes lutam em tribunal contra as demandas para forçar executivos de alto escalão a sentar-se durante horas para responder a questões sobre práticas empresariais essenciais.

Os demandantes podem enfrentar um desafio elevado para garantir tais depoimentos, que fazem parte da fase de coleta de fatos pré-julgamento de um processo judicial.

O Google se recusou a comentar e os advogados do Texas não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O Google tem negado ter violado a lei antitruste dos EUA e a tentativa da empresa de rejeitar o processo estadual de 2021 está pendente.

Os demandantes, em seu pedido para Pichai e Brin deporem, disseram ter informações sobre a aquisição da DoubleClick pelo Google em 2008, que os Estados chamam de “fornecedor líder de ferramentas de servidor de anúncios” que editores de mídia e outros usam para vender inventário de publicidade gráfica.