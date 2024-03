Xiaomi revela preço de novo carro; veículo começa a ser exibido nas lojas

O SU7 virá em duas versões - uma com autonomia de até 668 quilômetros com uma única carga e outra com autonomia de até 800 quilômetros. Em comparação, o Model S da Tesla tem um alcance de até 650 quilômetros.

A quinta maior fabricante de smartphones da China tem buscado diversificar sua oferta de produtos em meio à estagnação da demanda por smartphones - um plano que foi sinalizado pela primeira vez em 2021.

A Xiaomi se comprometeu a investir 10 bilhões de dólares em automóveis ao longo de uma década e é um dos poucos novos participantes do mercado de veículos elétricos da China a obter a aprovação das autoridades, que têm relutado em aumentar o atual quadro de excesso de oferta.