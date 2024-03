Apple negocia para permitir que Gemini seja usado em recursos de IA do iPhone, diz Bloomberg

(Reuters) - A Apple está em negociações para incorporar a ferramenta de inteligência artificial do Google, o Gemini, ao iPhone, informou a Bloomberg News nesta segunda-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

As negociações são sobre o licenciamento do Gemini para alguns novos recursos que chegarão ao software do iPhone neste ano, disse a reportagem, acrescentando que os termos ou a marca de um acordo de IA ou como ele seria implementado não foram decididos.

É improvável que qualquer acordo seja anunciado até junho, quando a Apple planeja realizar sua conferência anual de desenvolvedores, e a fabricante do iPhone também teve recentemente conversas com a OpenAI, fabricante do ChatGPT, sobre o uso de seu modelo, de acordo com a matéria.