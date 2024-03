Ações da Oracle sobem com demanda por IA reacendendo impulso de negócio de nuvem

(Reuters) - As ações da Oracle subiam 13% nesta terça-feira, com sinais de que a empresa estava progredindo em seu plano de conquistar uma fatia do mercado de computação em nuvem, graças à sua parceria com a gigante de chips de inteligência artificial Nvidia.

A empresa também antecipou anúncios conjuntos com a Nvidia para a próxima semana, que podem ser feitos na conferência de desenvolvedores GTC da empresa de chips, que acontece de 18 a 21 de março.

A Oracle tem se apresentado como um provedor de nuvem de baixo custo e gastado bilhões de dólares em chips da Nvidia para competir com os pesos pesados do setor, como Amazon.com e Microsoft.