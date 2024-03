Telecom Italia prevê dívida líquida maior em 2024 após venda de rede

MILÃO, Itália (Reuters) - A dívida líquida pró-forma da Telecom Italia, após a venda da rede de telefonia fixa da companhia, aumentará para cerca de 7,5 bilhões de euros este ano, informou a empresa após uma reunião extraordinária do conselho de administração para analisar a queda de suas ações no mercado.

A Telecom Italia realizou uma reunião extraordinária do conselho no domingo, depois que a apresentação de sua estratégia de três anos provocou a maior queda já registrada em suas ações em um único dia.

A venda do ativo mais valioso da Telecom Italia é um elemento-chave dos esforços do presidente-executivo, Pietro Labriola, para reduzir a dívida do grupo e reorientar o grupo em torno de serviços.