Ferramentas de IA de OpenAI e Microsoft geram imagens eleitorais enganosas, dizem pesquisadores

Algumas imagens do Midjourney estão disponíveis publicamente para outros usuários, e a CCDH disse que há evidências de que algumas pessoas já estão usando a ferramenta para criar conteúdo político enganoso. Um prompt bem-sucedido usado por um usuário do Midjourney foi “Donald Trump sendo preso, foto de paparazzi de alta qualidade”.

Por email, o fundador do Midjourney, David Holz, disse que “atualizações relacionadas especificamente às próximas eleições nos EUA chegarão em breve”, acrescentando que as imagens criadas no ano passado não eram representativas das atuais práticas de moderação do laboratório de pesquisa.

Um porta-voz da Stability AI disse que a startup atualizou suas políticas na sexta-feira para proibir “fraude ou criação ou promoção de desinformação”.

Um porta-voz da OpenAI disse que a empresa estava trabalhando para evitar o abuso de suas ferramentas, enquanto a Microsoft não respondeu ao pedido de comentários.

(Reportagem de Sheila Dang em Dallas)