(Reuters) - A Apple encerrou a conta de desenvolvedor da Epic Games, disse a produtora do videogame Fortnite nesta quarta-feira, a mais recente escalada na batalha entre as empresas sobre as taxas da loja de aplicativos cobradas pela criadora do iPhone.

"Essa é uma grave violação do DMA (Digital Markets Act) e mostra que a Apple não tem intenção de permitir a verdadeira concorrência em dispositivos iOS", disse a Epic Games.

A Apple não comentou o assunto.