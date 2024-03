Tribunal dos EUA favorece Apple, Tesla e outras empresas em caso sobre trabalho infantil na África

Os autores da ação acusaram as cinco empresas de se unirem a fornecedores em um empreendimento de "trabalho forçado" ao comprarem cobalto, que é usado para fabricar baterias de íon-lítio amplamente utilizadas em produtos eletrônicos. Quase dois terços do cobalto do mundo vêm da República Democrática do Congo.

De acordo com a denúncia, as empresas "deliberadamente ocultaram" sua dependência do trabalho infantil, incluindo muitas crianças pressionadas a trabalhar devido à fome e à pobreza extrema, para garantir que sua necessidade crescente do metal fosse atendida.

Os 16 reclamantes incluíam representantes de cinco crianças que foram mortas em operações de mineração de cobalto.

Mas o tribunal de apelações disse que a compra de cobalto na cadeia de suprimentos global não equivale à "participação em um empreendimento" de acordo com uma lei federal que protege crianças e outras vítimas de tráfico humano e trabalho forçado.

A juíza Neomi Rao disse que os autores da ação tinham legitimidade para pedir indenização, mas não demonstraram que as cinco empresas tinham algo mais do que uma relação comprador-vendedor com os fornecedores, ou que tinham poder para impedir o uso de trabalho infantil.

Ela acrescentou que muitas outras partes são responsáveis pelo tráfico de mão de obra, incluindo corretores de mão de obra, outros consumidores de cobalto e o governo do país africano.