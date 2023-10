24% das crianças já acessam a internet até os 6 anos, diz pesquisa

As crianças brasileiras têm acessado a internet cada vez mais cedo. Em 2023, a maioria delas (24% do total) entram na internet pela primeira vez com até 6 anos, aponta a pesquisa TIC Kids, conduzida pelo Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação).

Esse é um número que vem crescendo rapidamente nos últimos anos: em 2015, só 11% dos menores de 6 anos já tinham entrado na internet. Naquele ano, a maioria (16%) se conectava com 10 anos.

O Cetic.br é um departamento do o NIC.br (Núcleo de Coordenação e Informação do Ponto BR), o braço operacional do CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil). Alinhada com a metodologia do projeto Global Kids Online, da Unicef, a TIC Kids ouviu mais de 2.700 crianças e adolescentes (com idades entre 9 e 17 anos) e mais de 2.700 pais ou responsáveis, de todas as classes sociais em março e julho deste ano.