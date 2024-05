Juíza nega pedido de Alec Baldwin para retirar acusação por morte de colega

Por Andrew Hay

(Reuters) - Uma juíza do Estado do Novo México rejeitou a tentativa do ator Alec Baldwin de ter sua acusação por homicídio culposo retirada por causa da morte, em 2021, da diretora de fotografia Halyna Hutchins, abrindo caminho para o julgamento sem precedentes de um astro de Hollywood por uma morte no set de filmagens. Os advogados de Baldwin argumentaram no dia 17 de maio que o indiciamento do ator pelo júri era “uma farsa”, já que um promotor do Estado não disse aos jurados que eles poderiam questionar as testemunhas de defesa, impedindo que eles ouvissem evidências que seriam favoráveis ao ator. A juíza distrital Mary Marlowe Sommer, contudo, negou o pedido, e o julgamento está marcado para o dia 10 de julho. Hutchins foi atingida por um tiro depois de Baldwin apontar uma arma contra ela enquanto a vítima preparava uma câmera em um set de filmagens em Santa Fé, Novo México. O ator sustenta que não puxou o gatilho, uma alegação que se tornou central no caso. Em abril, Sommer condenou a armeira do filme “Rust”, Hannah Gutierrez, a 18 meses de prisão, depois de um júri de Santa Fé tê-la considerada culpada por homicídio culposo, pelo fato de ter colocado uma bala de verdade no revólver que Baldwin usava para ensaiar. (Reportagem de Andrew Hay)

