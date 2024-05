"Black Dog" vence a competição Un Certain Regard em Cannes

O prêmio do júri de "Un Certain Regard" foi para o filme francês "The Story of Souleymane", longa-metragem do diretor Boris Lojkine sobre a luta de um imigrante guineense para sobreviver em Paris.

O prêmio de melhor diretor foi concedido ao italiano Roberto Minervini por "The Damned" e ao autor zambiano e galês Rungano Nyoni por "On Becoming a Guinea Fowl", enquanto "Norah", do diretor saudita Tawfik Alzaidi, recebeu menção especial.

O cineasta e ator canadense Xavier Dolan chefiou o júri de cinco membros da competição deste ano, focada em filmes de arte, que ocorre paralelamente à competição principal, a Palma de Ouro.

No total, 18 filmes concorreram ao prêmio.

(Reportagem de Miranda Murray e Hanna Rantala)